شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يشارك فى اجتماع وزارى بأثينا حول شرق المتوسط والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس، في اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والامارات بأثينا، بحضور رئيس الوزراء اليونانى، لمناقشة الأوضاع في ⁧شرق المتوسط⁩ والشرق الأوسط.

كما عقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري بأثينا مباحثات مع نظيريه السعودي والبحريني. أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكان وزير الخارجية سامح شكري، بحث اليوم الخميس، مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، التطورات الخاصة بعلاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.



وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية ونظيره القبرصي أكد تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلديّن لاسيما في هذا التوقيت الحافل بالمُستجدات الإقليمية. كما نوه الوزيران إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر 2020، بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.



وأضاف المُتحدث أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لسرعة تصديق عدد كبير من الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على ميثاقه التأسيسي والاتفاق على دخوله حيز النفاذ اعتباراً من مارس 2021 كما ثمّن الوزير شكري المواقف القبرصية الداعمة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.