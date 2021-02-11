شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تحرر 5 محاضر لمحطات وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بوزارة التموين ان المصلحة قامت بعدد من الحملات الرقابية، علي محطات الوقود والشركات، حيث اسفرت الحملات عن تحرير عدد 5 محاضر لمحطات وقود، كما تم تحرير 5 محاضر لموازين بسكول، وعدد 8 محاضر موازين تجارية افراد، وعدد 14 محضر ميزان ماركت، وعدد 3 محاضر موازين صاغة، كما تم تحرير 3 محاضر ماكينات تعبئة، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد

وأشار إلى استمرار الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.