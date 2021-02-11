شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد نجم يرأس الاجتماع التنفيذى لإنشاء جامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الاجتماع التنفيذى لإنشاء جامعة حلوان الأهلية وبحث آليات العمل والدراسة بها، وكان ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميا متميزا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وتسهم فى إعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.

وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و و الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان و الدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية و الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال و الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة و الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، و الدكتورة منى نصر رئيس قسم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الحساب العلمي والأستاذ الدكتور هابي حسني المستشار الهندسى لجامعة حلوان.

وأوضح الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان أنه تم البدء في عملية الإنشاء علي مساحة 65 فدانا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى لإنشاء هذه الجامعة، مؤكدا علي امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة لبرامج متميزة و متنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.

كما كشف الدكتور ماجد نجم عن مخطط الجامعة الأهلية الذى يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.

وقد هنأ الدكتور محمد عبد الحميد النشار رئيس جامعه حلوان الأسبق ووزير التعليم العالى والبحث العلمي الأسبق جامعة حلوان على هذه الخطوة المتميزة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التى تعد من أولى الجامعات الأهلية على مستوى القاهرة الكبرى و تقوم على تنوع التخصصات متتبعة التوجه الرئاسى الذى يدعو إلى تبنى أساليب تعليمية جديدة تتركز على بناء المهارات والتطوير الذاتى للمتعلم وتنوع المجالات البينية، بحيث يصبح الخريج قادرا على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمى، فبناء مصر المستقبل يحتاج إلى كوادر في جميع المجالات والتخصصات، كما أشاد سيادته بجهود الدولة المبذولة و دعمها لإنشاء الجامعات الأهلية.

و أضاف الدكتور هابي حسني المستشار الهندسى لجامعة حلوان أن الجامعة تعد من أولى الجامعات التي تحركت سريعا نحو البدء فى العمل ، مؤكدا أننا لدينا العديد من المراحل التنفيذية و تتضمن المرحلة الأولى دراسة الجدوى والتي تم تحديدها بناء على التدفقات النقدية المخططة للجامعة والتي تبدأ بتمويل 100 مليون جنيه من التمويل الذاتي لجامعة حلوان.

وقال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال أن جامعة حلوان لديها العديد من المقومات والعوامل التي سيتم التركيز عليها من خلال العمل في الجامعة الأهلية الجديدة بالإضافة إلى تنوع البرامج وتميزها وتوافر بنية تحتية قوية فضلا عن التكلفة التنافسية للبرامج المقدمة والمجالات التخصصية.

وفي ختام الاجتماع تم تحديد لجان العمل بجامعة حلوان الأهلية لاستكمال أعمال الجامعة وفقا لخطة زمنية تنفيذية.