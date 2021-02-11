شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: سنحصل على حصصنا من لقاح كورونا من الجافى أواخر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن مصر ستبدأ في الحصول علي الكميات الخاصة بلقاح كورونا من الاتحاد العالمى للقاحات آخر فبراير الجارى وهو ما سيمكنها من تطعيم باقي الفئات المستهدفة بالتطعيم.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول وضع كوفيد 19 في إفريقيا أن منظمة الصحة العالمية تسعي مع الجافي إلى التوفير العادل للقاحات، مؤكدة أن الدول الكبرى تسيطر وتستحوذ علي اللقاحات وكافة الكميات التى يتم إنتاجها.

وتابعت: مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات سينوفارم واسترازينكا. وقالت الدكتورة هالة زايد: يتم تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات والصدر لكونهم في خط المواجهة الأول مع المرض وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن كبار السن وأصحاب الأمراض المرمنة أولوية مهمة بالتطعيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .