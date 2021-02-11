شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لم نسجل حالات إصابة بكورونا بين المشاركين فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنها شاركت في التجارب السريرية للقاح كورونا التي أجريت في العالم وقالت الدكتورة هالة زايد : علينا دعم هذه التجارب للوصول إلي مزيد من اللقاحات الآمنة والفعالة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول وضع كوفيد 19 في افريقيا أن مصر استضافت بطولة كأس العالم لليد للرجال في ظل جائحة كورونا، وشارك العالم فيها 32 فريق و5 آلاف من التابعين والمشاركين علي مدار شهر تقريبا ولم يتم تسجيل حالة واحدة بينهم مصابة بكورونا بفضل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن مصر وضعت استراتيجيات لكواجهة المرض وراعت الأبعاد الاقتصادية وأوضاع المجتمع وطبيعة الحياة وسجلت 170 ألف اصابة و9500 حالة وفاة. مضيفة أن مصر سعت سريعا إلي اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية ولكنها لم تلجأ للغلق الكامل، وكان هناك توازن كبير مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.