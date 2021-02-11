شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: حملات مفاجئة على 8 محافظات.. وحل 1281 شكوى خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك بأنّ الجهاز شن حملات مفاجئة على 8 محافظات استهدفت الأسواق التجارية والمنشآت الطبية المخالفة بهذه المحافظات بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات وضبط كافة الأسواق

وقال حسام الدين أنّ الحملات على محافظات بورسعيد وأسوان والقليوبية والشرقية والجيزة والسويس وبني سويف والفيوم، أسفرت عن ضبط 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، 3 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، 600 كجم أحشاء داخلية ، يتم عرضها في صورة عجينة كفته ولا تصلح للاستخدام الآدمي وعدد 35 كرتونة زيت طعام يستخدم علامات تجارية مقلده ، كما تم المرور على محطات الوقود في هذه المحافظات للتأكد من انتظام العمل بها .

وأضاف حسام الدين أن الإدارات والأفرع المختلفة بالجهاز قامت بفحص 2745 شكوى وأزالت أسباب 1281 شكوى في يوم واحد و أنّ جهاز حماية المستهلك لن يتوان عن الاستمرار في حملاته لضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بالدولة.