شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 24 مليون.. وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد بالدقهلية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا الجمعة، 7 مساجد بنطاق محافظة الدقهلية، بتكلفة 24 مليون جنيه، في إطار مشاركته في احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وأعلنت مديرية الأوقاف أن الوزير سيؤدى صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الأوقاف.

وسيفتتح الوزير مسجد الرحمة بقرية بشلا بمركز ميت غمر، وتبلغ مساحته ٤٥٠ متر مربع، دور واحد وبتكلفة مالية قدرها 5 مليون جنيه، ومسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء بمركز تمي الأمديد وتبلغ مساحته ٣٠٠ متر مربع، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه.

كما سيقوم بإفتتاح باقى المساجد رؤساء مجالس المدن ومدراء إدارات الأوقاف بالتوازى مع زيارة وزير الأوقاف، حيث سيتم افتتاح مسجد محجوب بقرية كفر طنبول الكبرى مركز السنبلاوين وتبلغ مساحته ٦٨٠متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 5 مليون جنيه، ومسجد العمدة بقرية كفر الحطبة بمركز شربين، وتبلغ مساحته ٦٥٠متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 4 مليون جنيه، ومسجد منشية أبوالفتوح بمركز بلقاس وتبلغ مساحته ١٨٠ متر مربع، دور واحد، وبتكلفة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه ومسجد الرحمة عزبة البنك بقرية كفر شرف التابعة لمركز ميت غمر وتبلغ مساحته ٢٠٠متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه ومسجد الكبير قائد العبدبجمصة وتبلغ مساحته ٣٩٦متر مربع دورين، وبتكلفة مالية قدرها 3.5 مليون جنيه.