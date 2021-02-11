شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 7 مدارس في مركز أبوكبير بالشرقية بتكلفة 57.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه جار الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة أبوكبير، لتوفير 136 فصل وبتكلفة 57 مليون و700 ألف جنيه، والتي شملت إنشاء مدرسة المشاعلة الثانوية الصناعية لإضافة 15 فصل دراسي وبتكلفة 18 مليون و400 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة أبوجويفل للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون جنيه, وكذلك إنشاء مدرسة مجدي السيد نور الابتدائية، لإضافة 24 فصل وبتكلفة 7 مليون و400 ألف جنيه.

وأضاف «موسى» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه، وكذلك أعمال الإحلال الكلي لمدرسة أبوكبير الثانوية بنين لإضافة 39 فصل وبتكلفة 9 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة طوخ الابتدائية الجديدة، لإضافة 22 فصل وبتكلفة 5 مليون و500 ألف جنيه، فضلا عن أعمال توسعة 14 فصل بمدرسة أبومليحة الرسمية للغات بتكلفة 4 مليون جنيه .

ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المدارس بمركز ومدينة أبوكبير، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد للطلاب حرصا على مستقبلهم.

وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة، لإضافة 1546 فصل جديد بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات المحددة، مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة.