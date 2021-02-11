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مصادرة 33 شيشة وتغريم ١٠ مواطنين ضمن تطبيق «إجراءات كورونا» بالزقازيق

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى هذا الإطار، شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، الخميس، حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان، أسفرت الحملة عن مصادرة «٣٣» شيشة من مقاهي مخالفة بقريتي الأشراف وحوض الطرفة، فضلاً عن تغريم ١٠ مواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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