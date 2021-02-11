شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٩٤ حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعي بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طارق رحمى محافظ الغربية، الخميس، قيام الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد، وأسفرت الحملات عن إزالة (٩٤) حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٣ فدان و٧ قيراط و١٥ سهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا عدد (١٢) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و٣ قيراط و١٨ سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (٤١) حالة تعدي على مساحة ٢٠ قيراط و١٩ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد (٥) حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٦ قيراط و١٠ أسهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٢٩) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٢٠ قيراط و١٤ سهم، كما تم إزالة عدد (٢) حالة تعدي على مساحة ١ قيراط و١٨ سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (١) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (٤) حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط و٧ أسهم.