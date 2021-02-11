شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تنظم أول دورة فى اللغة العربية 15 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه المديرية تستعد خلال الأيام المقبلة لتجهيز 50 داعية وإمام مسجد للمشاركة في فعاليات أول دورة تدريبية في اللغة العربية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه من المقرر أن يتم عقد أول دورة في اللغة العربية يوم الإثنين الموافق 15/2/2021م، ولمدة أربعة أيام، لعدد 50 إمامًا تم ترشيحهم من المديرية، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بمدينة الأقصر .

واوضح أن الاسماء المرشحة، كل من: محمد عباس محمد محيسن- عبدالله مصطفى زكى عطا- حسين عبدالرازق الباسط عبدالرازق- محمد محمود احمد إبراهيم- عبدالرحيم محمد احمد إبراهيم- محمود لطفي السيد محمد- على حمدي نوبي حفني- مؤمن محمد فؤاد على- أبوالحسن محمد حامد احمد- محمد أسعد محمد عبدالحكيم- احمد الطيب فراج محمد.

كما شملت الأسماء: محمد سالم توفيق مهران- حمادة محمد نصر مدني- احمد الطيب سليم أبا زيد- عبدالرحيم عبدالرسول خضر- محمد ربيع محمد احمد- محمود العزب محمد محمود- أحمد على أحمد محمد- محمد فريد طايع عبدالرحمن- سيد حسين قرين عبدالجليل- الحسن احمد محمد رمضان- حسن منصور محمد احمد- محمود عبدالحميد محمد يوسف- احمد محمد محمد عبدالراضي- على شعبان عبدالله- بكر إبراهيم محمود إبراهيم- فتحي عبدالحميد زيدان عبدالعاطي- عبدالفتاح إبراهيم الشاذلي إبراهيم- حسن بشاري سليمان محمد- على عبدالفتاح محمد أمين- سعد محمدانى بكر الحفني- أبوالمعارف محمود أحمد محمد- محمد عبدالهادي أحمد إبراهيم- النوبي عباس على عمر- محمود عبدالرحيم حفني- محمد أبوالحسن سباق- محمود حنفي عبدالله على- الحسين عبدرب الرسول محمد- احمد مرعى فؤاد حسين- محمود نوبي جاد احمد- احمد مصطفى سعد- إسماعيل على إبراهيم- خالد عبدالراضي الأمير- إبراهيم عبدالسلام حامد- عبدالفتاح إبراهيم السيد- محمود محمد أمين إبراهيم- سيد عنتر سيد أبوالحسن- الطاهر محمد يوسف احمد- أيمن محمد احمد محمود- أحمد جابر موسى على.