شكرا لقرائتكم خبر عن «وهدان»: نقود «الوفد» في فترة «متوترة».. والحزب يمثل المعارضة في البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن اختياره ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد مسؤولية كبيرة، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها الحزب.

وأضاف «وهدان» في تصريحات صحفية: «نقود الحزب في فترة في غاية الخطورة، والوفد كان دائما يمثل حزب المعارضة داخل المجالس البرلمانية».

كان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أعلن اختيار النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للوفد، وإخطار مجلس النواب، وكافة المؤسسات الحكومية بذلك.