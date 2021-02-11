شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاً من الإعدام.. الحكم 25 عاماً على المهندس المصري علي أبوالقاسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت ابتسام سلامة زوجة المهندس المصري على أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، أنه تم تخفيف الحكم عليه من الإعدام إلى السجن المؤبد 25 عامًا، وذلك وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.

وكانت محكمة تبوك الجزئية، في المملكة العربية السعودية، استكملت اليوم الخميس، محاكمة المهندس على أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام في قضية الاتجار بالمخدرات.