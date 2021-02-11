شكرا لقرائتكم خبر عن العريش تتجمل لاستقبال وزير الشباب والرياضة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجملت مدينة العريش، الخميس، لاستقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم تزيين الشوارع بصور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأعلام مصر ومحافظة شمال سيناء.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة سيزور، مساء اليوم، محافظة شمال سيناء، حيث سيكون في استقباله اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وكليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة.