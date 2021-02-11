شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء زوج وأقارب مسؤولة بكفر شكر للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسؤولة بمجلس المدينة للتحقيق، مشيرا إلى أنه أحالها لمحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، الذي بدوره أحالها للشؤون القانونية بالمحافظة للفصل فيها.

وأضاف رئيس المدينة، أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسؤولة بمجلس المدينه منذ شهر تقريبا أحال الواقعة للتحقيق.

وأشار إلى أنه فوجئ بعدها بانتشار معلومات عنها في مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع بإسم أقدم شخص موجود بالشارع منعا للوساطه والمحسوبية.

كان عددا من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا منشورات بقيام مسؤول بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها، وتم إحالة الموضوع للمحافظة للفصل في الواقعة.