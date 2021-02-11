شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الدقهلية» يعلن وصول 59 ماكينة غسيل كلوي ضمن مبادرة «كلنا جنبك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة دعمآ من صندوق تحيا مصر من خلال وزارة الصحة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي «كلنا جنبك».

وقال«مكي» في بيان صحفي، إن الماكينات سيتم توزيعها طبقا لإحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالدقهلية، لافتا إلى أن الماكينات ألمانية الصنع ماركة «فيرزينيوس»، وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوي .

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لإستمراره في دعم جهود وزارة الصحة وحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.

وصول ماكينات الغسيل الكلوى للدقهلية من صندوق تحيا مصر

وصول ماكينات الغسيل الكلوى للدقهلية من صندوق تحيا مصر

وصول ماكينات الغسيل الكلوى للدقهلية من صندوق تحيا مصر

وصول ماكينات الغسيل الكلوى للدقهلية من صندوق تحيا مصر

وصول ماكينات الغسيل الكلوى للدقهلية من صندوق تحيا مصر

وصول ماكينات الغسيل الكلوى للدقهلية من صندوق تحيا مصر