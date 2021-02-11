شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنيا»: استقرار زراعة القمح رغم التقلبات المناخية.. مساحته 240 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في المنيا، على استقرار نمو الزراعات الشتوية، والبالغ مساحتها 450 فدان، منها 240 آلف فدان قمح بزيادة 10 آلاف فدان عن الموسم الماضي، والباقي محاصيل فول بلدي، وبنجر سكر، ونبات عطرية، وخضروات.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، ان حالة محصول القمح مطمئنة، ويتم الآن أرشاد المزارعين بمقاومة الحشائش الغريبة، ومواجهة أي مشكلات من خلال المرشد الزراعي.

قال «إسماعيل» يتم الآن توعية المزارعين بالري بالتنقيط، ضمن خطة الوزارة، للحفاظ على المياه، ومواكب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بتطوير وتبطين الترع.