شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز المنيا تواصل جلسات الحوار المجتمعي مع أهالي القرى المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت 5 وحدات محلية بالمنيا «أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، ودير مواس»، عقد لقاءات الحوار المجتمعي، ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، «حياة كريمة» والذي يستهدف بالمرحلة الأولى تطوير القرى 192 قرية، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنية، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي، إنه تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي مع أهالي القرى المستهدفة للتطوير بعدد من القري بالمراكز، حيث تم الاستماع لاحتياجات، ومقترحات الأهالي الفعلية، لتحديد مدى الأولوية لتلك المشروعات، من خلال التنسيق المتكامل مع كافة الجهات، والشركاء في العمل من الوحدة القروية، ومواطني القرية، ويتم تدقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية، ووحدات الإسعاف، ورفع كفاءة الطرق، وشبكات الري من ترع، ومصارف، والتنمية الزراعية، والخدمات البيطرية.