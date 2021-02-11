شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعوية ضد فيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور ريهام الغزال، مدير التثقيف والإعلام بإدارة العريش الصحية، إن حملات التوعية التي تنفذها الإدارة مستمرة، بناء على تكليفات الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام بالمديرية وتوجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير عام المديرية.

وأشارت إلى قيام إدارة التثقيف والإعلام بتدريب طلبة الامتياز من المثقفين الصحيين للعمل بحملات التوعية التي يتم تنفيذها في مختلف الجهات.

من جانبه، أشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف إلى تكليفات مدير مديرية الصحة بتكثيف البرامج التوعوية بمراكز الرعاية الصحية الأساسية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، بجانب تكثيف النشاط التوعوي والمناشدات كرسائل صحية على الصفحات الرسمية بمديرية الشؤون الصحية وإدارة التثقيف والإعلام بمواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كافة تدابير الوقاية لمواجهة كورونا الفيروس.