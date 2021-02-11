شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفة بناء على الأرض الزراعية بمركز مغاغة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سيد أبوليلة، رئيس مركز مغاغة، وقف وإزالة مخالفة بناء على الأرض الزراعية، بقرية برطباط، بمركز مغاغة.

وأهاب «أبوليلة» بالمواطنين عدم الشروع بالبناء المخالف سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه «الأرض الزراعية – الظهير الصحراوي» لكون المخالفة يتم رصدها بواسطة التصوير الجوي، ضمن منظومة الأقمار الصناعية «المتغيرات المكانية» وتتم الإزالة الفورية للمخالفة في المهد.