شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: انتخابات التجديد النصفي 5 مارس.. وفتح باب الترشح الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين، عن قرار مجلس النقابة، ببدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب، والتجديد النصفي، والتي تجرى لـ6 من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من الخميس 18 فبراير الجاري، وحتى الاثنين 22 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أن فتح باب التنازلات والطعون، يبدأ يوم 23، وحتى 27 فبراير، وتنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 5 مارس، في حالة اكتمال الجمعية العمومية، بحضور نصف اعضائها.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية، والانتخابات برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس الخمسة المستمرون في مجلس النقابة، وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في لجنة الاشراف على الانتخابات، ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.