شكرا لقرائتكم خبر عن المرور على 24 منشأة طبية وتشميع معملين لإدارتهما بدون ترخيص ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن حملة طبية قامت بالمرور على 24 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن غلق وتشميع 2 معمل طبي غير مرخصين، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وتحريز أدوية مدرجة جدول وغرفة عمليات بإحدى العيادات وتحريز كيماويات منتهية الصلاحية ورصد جهاز أشعة داخل إحدى العيادات الخاصة وجاري استصدار قرار الغلق.

وشارك في الحملة كل من: الدكتور احمد عبدالعظيم، الدكتوره دينا أحمد، والدكتور مصطفى الدهشان، والدكتورة رباب الجمل.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شدد على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.