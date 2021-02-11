شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للصحة العالمية حول مستجدات كورونا فى أفريقيا بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا حول مستجدات وضع فيروس كورونا في أفريقيا بعد قليل ويشارك في المؤتمر الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،والبروفيسور بيتر بيوت، مدير كلية لندن للتصحح وطب المناطق المدارية، والمستشار الخاص لرئيس المفوضية الأوروبية بشأن كوفيد-19

وكانت منظمة الصحة العالمية، أوصت، باستخدام لقاح استرازينكا على نطاق واسع حتى بالنسبة لمن هم فوق سن 65 عاما.

وأضاف المنظمة أنه "لا يوجد سبب للتوصية بعد استخدامه حتى في الدول التي ظهرت فيها متغيرات أو سلالات جديدة من الفيروس، بما فيها جنوب أفريقيا التي قامت بتعليق استخدام اللقاح بعد تجارب دللت على أنه غير فعال مع المصابين من أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة".

ومن جهتها، قالت الدكتورة كيت اوبراين مديرة قسم التلقيح بمنظمة الصحة العالمية، إن "لقاح استرازينكا هو واحد من أهم اللقاحات في مرفق كوفاكس، الذى تقوده المنظمة لضمان التوزيع العادل للقاحات إلى كافة البلدان.. وبعد دراسة كافة البيانات المتعلقة به هو أمن وفعال".

وأضافت أن "اللقاح كان قد أظهر بعض الأدلة المحدودة مع متغيرات الفيروس في جنوب أفريقيا، إلا أنه قد يكون فعال بدرجة كبيرة مع متغيرات أخرى للفيروس".. مشددة على أن كل من يحصلون على أى من اللقاحات عليهم الاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية للوقاية، سواء ارتداء الكمامة أو الحرص على التباعد الاجتماعي أو غسل اليدين، لأن الشخص قد يصاب بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض، إلا أنه سيكون ناقلا للفيروس ما يهدد الأخرين.