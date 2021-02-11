شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع نظيره القبرصى بأثينا التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ، اليوم الخميس ، مع نظيره القبرصي ⁧‫نيكوس خريستودوليدس‬⁩ باثينا سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك تبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية.



أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى أثينا ، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط والذى يعقد فى وقت لاحق اليوم.