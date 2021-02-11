شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو وردة رئيس دائرة التراخيص والتعليم بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم المستشار أحمد عبد الوهاب أبو وردة رئيس دائرة التراخيص والتعليم، بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية.

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.

وضمت الدائرة 73 تراخيص وتعليم برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب أبو وردة والمستشارين أحمد عبدالحميد علي عبدالله الفقي ، عمرو محمود جمال ، محمد الحافظ محمد عابدين ، محمد أحمد عبدالوهاب ، محمد مصطفي عابد ، طارق فيصل عبدالله.