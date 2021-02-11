وفاة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو وردة رئيس دائرة التراخيص والتعليم بالشرقية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو وردة رئيس دائرة التراخيص والتعليم بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم المستشار أحمد عبد الوهاب أبو وردة رئيس دائرة التراخيص والتعليم، بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية.
ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.
وضمت الدائرة 73 تراخيص وتعليم برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب أبو وردة والمستشارين أحمد عبدالحميد علي عبدالله الفقي ، عمرو محمود جمال ، محمد الحافظ محمد عابدين ، محمد أحمد عبدالوهاب ، محمد مصطفي عابد ، طارق فيصل عبدالله.