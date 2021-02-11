شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن الإشراف على 1217 محطة تعبئة و1887 مزرعة تصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير أصدره الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، أن عدد المحطات ومراكز التعبئة التي يشرف عليها لتصدير المنتجات الزراعية إلي الخارج بلغ 1217 محطة، ومركز تعبئة منها 767 محطة تضم 115 محطة للموالح و198 للبطاطس و136 محطة للعنب و100 محطة للرمان و79 محطة للمانجو .

وأضاف تقريرالحجر الزراعى ، أن مراكز التعبئة التي أشرف عليها الحجر الزراعي بلغت 450 مركز للتعبئة موزعة بين محاصيل الفراولة والرمان والجوفة والفلفل والبصل والمانجو والثوم.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إنه يتم اعتماد المزارع طبقا للقرار الوزارى رقم 670 لسنة 2017 بشأن تنظيم الصادرات الزراعية للخارج والعمل بالمنظومة المشتركة لأصناف العنب ، الرمان ، الفراولة ، الفلفل ، والجوافة ) مضيفا إنه يتم اعتماد وتكويد مزارع الموالح وذلك لتصدير الموالح الى دول الاتحاد الأوروبى ودول استراليا والصين واليابان.

وأضاف" العطار"، أن عدد المزارع المعتمدة التى قام بالاشراف عليها خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 بلغ1887 مزرعة منها 561 مزرعة للرمان و 340 مزرعة فراولة و 470 مزرعة عنب و27 مزرعة جوافة و 37 مزرعة فلفل و 395 مزرعة موالح و57 مزرعة مانجو موضحا إنه يتم تشكيل لجان الفحص بمجرد تقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بطلب للحجر الزراعى حتى لا يكون هناك أى تعطيل لعمليات التصدير أو الاستيراد الخاصة بالشحنات الزراعية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى ، إنه تم رفع احداثيات كافة المزارع التصديرية ، وذلك لتيسير عملية تكويد المزارع باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية ( GPS ) مشيرا إلي إنه تم اطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى لمنظومة الربط الالكترونى للحجر الزراعى والتى تتيح قيام الشركات المستوردة والمصدرة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحجر الزراعى تمهيدا لاستكمال باقى الخدمات بطريقة الكترونية.