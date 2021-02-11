القوى العاملة: تعيين 509 شاباً وإستخراج 331 شهادة قياس مستوى مهارة بالفيوم

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وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 25 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 12 عاملاً ، و 1170 جنيه رعاية صحية لـ 6 عمال ، فضلاً عن تسجيل 111 عاملاً جديد بالمنظومة.
وقال علي أبو الحسن وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي- إن المديرية تلقت 17 شكوى عمالية ، تم تحويل شكوى منها للقضاء ، بالإضافة إلى 16 شكوي مازالت تحت البحث والدراسة .
وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة ، وأسفر عن تحرير 11 محضر، وبحث 4 شكاوى في نفس المجال.
وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 203 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي .