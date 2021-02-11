شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم فاسدة وتشميع مخزن للتنر بالطالبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة حى الطالبية، بالجيزة، برئاسة المهندس أشرف تامر، من ضبط وتشميع مخزن فى بدروم عقار يحتوي على كميات كبيرة من التنر والمنظفات، بشارع العمدة المتفرع من الثلاثيني الجديد.

فى السياق، نفذ الحى حملة مكبرة بمشاركة الطب البيطري والتموين، وتم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وإعدام اللحوم بمعرفة الطب البيطرى.

واستجاب حى الطالبية بالجيزة، برئاسة المهندس أشرف تامر، رئيس الحى، لشكاوى سكان شارع مبارك المتفرع من شارع عز الدين عمر المتفرع من الهرم، وضمن مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لرفع الإشغالات بالشارع، وكذلك إزالة كافة حواجز انتظار السيارات والأرصفة المخالفة.

وشن الحى حملة مكبرة تم رفع كافة الإشغالات والمخالفات بالشارع، وهو ما أشاد به السكان، كما طالبوا الحى باستمرار تلك الحملات بكافة الشوارع.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، تلقى تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوي المواطنين خلال شهر يناير الماضى ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.