شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تمنح 3 أشقاء من مواليد جنوب سيناء الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية منح الجنسية المصرية لثلاثة مواطنين أشقاء من مواليد محافظة جنوب سيناء لا يحملون جنسية.

وجاء قرار وزارة الداخلية رقم 44 لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية، نصه على منح الجنسية المصرية لغير معيني الجنسية وهم ثلاثة أشقاء سالم هليل نصر سالم، مواليد جنوب سيناء بتاريخ 25 سبتمبر 1977، وراضية هليل نصر سالم، من مواليد جنوب سيناء بتاريخ 25 سبتمبر 1975، وعبد الله هليل نصر سالم من جنوب سيناء بتاريخ 5 نوفمبر 2001، وذلك طبقا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

وتنص المادة 4 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

أولا- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ثانيا- لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.

ثالثا- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

رابعا- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

خامسا- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).