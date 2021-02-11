شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تقدم مصر فى النشر العلمى و32009 إجمالى البحوث خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي.

أوضح التقرير استمرار تقدم مصر في مجال نشر البحوث العلمية بين دول العالم، حيث تقدمت إلى المركز 26 بدلا من المركز 27 فى يناير الماضى.

وأشار التقرير أيضا إلى أن إجمالى عدد البحوث العلمية المنشورة بلغ 32009 بحثا خلال عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الاستشهادات بالبحوث التى تنشرها مصر، بلغ ما يعادل 5.5 استشهادا لكل بحث، بإجمالي عدد استشهادات 534248 استشهادا منذ 2017 وحتى الآن، وهو الأمر الذي يعكس جودة الأبحاث المنشورة، التى تدفع مصر إلى التقدم في مجال البحث العلمي.