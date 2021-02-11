شكرا لقرائتكم خبر عن حى عين شمس ينفذ أعمال نظافة بالشوارع بعد شن أكبر حملة لرفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الأجهزة التنفيذية لحى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم، أعمال نظافة بالشوارع التى نفذت بها حملات لإعادة الانضباط بها، والتى شملت إزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات على الشوارع.

ونفذ الحى أعمال صيانة لأعمدة الإنارة، وكذلك أعمال كنس ورفع للمخلفات، بالإضافة إلى رفع ناتج الحملة، وتنفيذ حملات تطهير بالشوارع لمجابهة فيروس كورونا.

وشهد حى عين شمس، أكبر حملة لرفع الإشغالات والرقابة على المحال والتى استمرت لمدة 3 أيام، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والسجائر المهربة والخمور، وإزالة كميات كبيرة من التعديات على الشوارع.

وأغلق حى عين شمس بالقاهرة، محال مخالفة شهيرة خلال الحملة ، كما تم ضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير للكشرى، بالإضافة إلى إزالة تعديات وتندات بطول شارعى مصطفى حافظ وأحمد عرابى.

ورفعت الحملة عدد كبير من الإشغالات والتندات المتعدية علي الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة عين شمس، وقيادات الحى.

قاد الحملة اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، برفقته اللواء عصام لطفى سكرتير عام الحى، والعميد عمرو الخطيب رئيس شرطة المرافق بالحى، وقوة من قسم شرطة الحى.