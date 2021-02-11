شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 188 رحلة جوية لنقل 17888 راكبا إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، على مدار 24 ساعة، 188 رحلة جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها حوالى 17888 راكبا ما بين سفر ووصول، وقالت مصادر، إن المطار يستقبل اليوم 92 رحلة على متنها 9472 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 96 رحلة على متنهم حوالى 8416 راكبا.

وحسب المصادر، فإن وجهات السفر تشمل تورنتو نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج أسطنبول أكرا البحرين جده المدينة مسقط إنجمينا أديس أبابا دمشق الدار البيضاء نيروبى لاجوس عنتيبى بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى الخرطوم عدن.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .