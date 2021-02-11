شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص وتحرير 17 مخالفة تموينية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سيد أبوليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، ضبط مخالفات تموينية متنوعة، خلال حملة مكبرة، بهدف ضبط ومراقبة الأسواق.

وأضاف «أبوليلة»، أنه تم ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات بقرية شم القبلية، ومخالفات عدم إعلان تسعيرة، غش تجاري، عدم وجود شهادات صحية، ومخالفات أخرى. وشدد «أبوليلة» على تكثيف الحملات التموينية على المخابز وكشف عن تحرير 17 مخالفة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال الإجراءات القانونية.