شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بملوي في المنيا لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية الصحة في المنيا، لليوم الثاني على التوالي، قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، في إطار الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة».

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات، ومنها «الأطفال– الباطنة– الأسنان– الجلدية– القلب والصدر»، مؤكدًا تواصل القوافل الطبية، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.