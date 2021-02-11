شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 2576 محضر لعدم ارتداء الكمامة وفض 166 فرح ومأتم خلال 26 يوما بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة ، حيث تم تحرير محاضر لعدد (٦٣) مواطن، وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (٥٥) مواطن بإجمالي مبلغ ٢٧٥٠ جنيه ، وتم تحويل عدد (٨) محاضر لم يتم التصالح معهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١٤) سوق، عدد (٥) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٤) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة اليوم.

يُذْكَر أنه تم تحرير عدد (٢٥٣٤) محضر لأفراد وعدد (٤٢) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض عدد (٣٨٨) سوق ، عدد (١٦٦) فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد (٣٠٧) مركزاً للدروس الخصوصية خلال ٢٦ يوم.