شكرا لقرائتكم خبر عن «الاعتماد والرقابة الصحية»: مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أداة الدولة لضبط وتنظيم القطاع الصحي في مصر، حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQUA)، والتي تعد أكبر منظمة دولية في مجال الجودة، تعرف بأنها «معتمد الجهات المعتمدة».

ويعد حصول مصر على هذا الاعتماد لمعايير المستشفيات بمثابة ضمان بأن الاعتماد المصري للمستشفيات بالمعايير الصادرة عن الهيئة يلبي ويتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية التي يتم تطبيقها على مستوى العالم، وتكريسا لجهود عدد كبير من الخبراء وشركاء النجاح.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة ستقوم بإعلان هذا الاعتماد خلال مؤتمر صحفي بحضور مندوب الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في مصر نهاية الأسبوع المقبل، لعرض الشهادة الرسمية التي حصلت عليها مصر وما بذل من جهد للوصول إلى هذا الإنجاز برعاية ودعم القيادة السياسية في مصر من أجل الحصول على الشهادة.

يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي هيئة مستقلة أنشئت بموجب قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل وتخضع للإشراف العام من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن المصري طبقاً لمعايير الجودة والسلامة، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر ٢٠٣٠.