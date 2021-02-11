شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 متر من الأتربة والمخلفات بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية، بقيادة العقيد أحمد الهوارى، رئيس المركز، وبإشراف يوسف جلال، نائب رئيس المركز، بتمهيد شارع الأقصر العشى من محطة الصرف حتى العمارات السكانية من خلال توسيع الشارع ورفع ٥٠٠ متر من المخلفات والتراكمات من حشائش الحلف. تمت الأعمال بقيادة هدى الطواب شرقاوي، رئيس قرية الزينية بحرى، ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، حيث تم رفع حوالى ١٠ أطنان مخلفات.

وفى السياق نفسه، نفذت الوحدة المحلية لقرية العشى، بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى، وغالية أحمد حسن سكرتير قرية العشى، حملة نظافة داخل القرية، حيث تم رفع ٣ أطنان مخلفات وتراكمات، كما تمت إنارة الطريق الجانبي لخط السكة الحديد من محور شمال الأقصر حتى كوبرى العشى الجديد.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على منظومة النظافة والتجميل ومتابعة أعمال توسعة الطرق.