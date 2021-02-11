شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 525 مترًا بالفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، الخميس، ٤ حالات تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم إزالة عدد ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية عزبة البغدادي زمام الوحدة المحلية بالعجميين عبارة عن اسوار بالبلوك الأبيض وغرف داخلية على مساحة ثلاثة قراريط وهي استكمال مخالف لبناء على الأرض الزراعية تم تقديم طلب تصالح عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمدير الجمعية الزراعية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات تمكنت خلالها من رفع ٣٢٠ طن قمامة ومخلفات .

وقال رئيس المركز أن الحملة قد استهدفت شارع المستشفي المركزي وطريق إبشواي أبوكساه الزراعي وشارع المقابر وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد بمدينة ابشواي، وشارع درب الطلمبة وأبولبن والجمعية ووسط البلد بسنرو القبلية وكذلك شرف الدين والجيلاني والفاروقة وهويدي بأبوكساه، بالإضافة إلى شاطئ بحيرة قارون وكورنيش شكشوك والطريق السياحي شكشوك القاهرة بالوحدة المحلية بشكشوك.

وفيما يخص متابعة الأعمال فقد تفقد رئيس المركز أعمال ترميم مدخل الجيلاني أبوكساه السياحي وفرد طبقة أسفلت جديدة للمناطق الموجود بها هبوط تزامنا مع رفع طبقة الأسفلت القديمة من شارع أبوكساه السبيل الفاروقة بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط المياه بطول ٨٥٠ متر استعداداً لرصفه.

كما تابع «مسعود» ما تم من أعمال رفع المخلفات الصلبة والقمامة من مدخل المدينة طريق جبل سعد نزلة الوادي استعداداً لبناء سور تجميلي بالمنطقة لتحسين الشكل الجمالي والحضاري لمدخل المركز، ووصول مهمات منظومة النظافة ومعدات العمال الجديدة المطابقة للمواصفات بعد أن تم رفض المهمات السابقة لرداءة خاماتها حفاظاً على المال العام، بالإضافة إلى متابعة انتظام الأعمال بكوبري السبعين بأبوكساه وتأكيد رئيس المركز على إنهاء الأعمال في أسرع وقت نظرا لحيوية الطريق والذي يربط بين مركزي ابشواي وسنورس عن طريق قريتي أبوكساه وسنهور.