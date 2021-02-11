شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لشكوى الأهالي عبر «واتس آب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بتسوية وتمهيد طريق ميت أبوعربي، وإزالة المطبات العشوائية والكتل الخرسانية والموضوعة في وسط الطريق أمام منازل بعض الأهالي، تفادياً لوقوع حوادث السيارات.

كان محافظ الشرقية قد تلقي شكوى عبر «واتس آب» من أهالي قرية ميت أبوعربي، يتضررون من وجود مطبات صناعية عشوائية على الطريق، حيث قام بعض الأهالي بوضع كتل خرسانية أمام منازلهم في منتصف الطريق لإجبار سائقي السيارات على تهدئة السرعة، فضلاً عن تراكم أكوام القمامة على جانبي الطريق وحدوث هبوط أرضي وانهيار الرصيف في أكثر من منطقة بالطريق.

ومن جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بإزالة كافة المطبات والكتل الخرسانية العشوائية بطول طريق ميت أبوعربي ومعالجة الهبوط الأرضي، فضلاً عن تمهيد وتسوية جانبي الطريق باستخدام «الجليدر»، للحد من الحوادث المرورية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى، لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.