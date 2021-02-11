شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يحذر من التراخي في متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا من تواجدها بمداخل ومخارج المدن والقرى لضبط المخالفين لارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد، حيث تمكنت من ضبط وتحرير مخالفات للعشرات من المواطنين.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على تكثيف الحملات المتعلقة بضبط المخالفين، وتعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والخدمية، محذرًا من التراخي والتهاون في متابعة تنفيذ التكليفات المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية.