شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» وجامعة حلوان وبنك ناصر تبحث سبل التنمية المشتركة بين جميع الأطراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة حلوان في الاجتماع بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن، لبحث سبل التعاون بينها، وكان ممثلا عن جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي اللواء محمد حمدان العشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي محمد موسى .

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تسعى للمساهمة في تنمية المجتمع حيث تحرص على إطلاق القوافل الاجتماعية والبيئية لتلبية احتياجات المجتمع، كما تنظم الجامعة العديد من المبادرات الصحية والقوافل الطبية لتقديم أعمال خدمية تؤدي إلى خدمة المجتمع المحيط.

كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تساهم في مشروع تطوير العشوائيات من خلال تطوير المناطق المحيطة بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قادرة بكلياتها التطبيقية وتنوع تخصصاتها على القيام بدور فعال في التنمية المستدامة .

أشار الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، إلى أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الجامعة في مشروعات المرأة المعيلة وريادة الأعمال للشباب وذوي الهمم من الفئات العمرية المختلفة، وتنمية المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً، وكذلك دور الجامعة في نشر ثقافة البنك وأهميته للمواطنين في مناحي كثيرة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على التعاون المشترك لخدمة العديد من القضايا الهامة في المجتمع والاستفادة من الخبرات التنموية لبنك ناصر، والاستفادة من التخصصات العلمية المختلفة لكليات جامعة حلوان .

وأفادت الاستاذة الدكتورة سناء حجازي، أن الاجتماع تناول أيضا التعريف بدور بنك ناصر الاجتماعي في التنمية بجوانبها المختلفة والتى تخدم الفئات العمرية المختلفة في المجتمع، وأهمية التعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لدعم كافة جوانب التنمية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لمتابعة سبل التنمية المشتركة بين جميع الأطراف.