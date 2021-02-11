شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكوى الأهالي.. استبدال عمود كهرباء متهالك بآخر جديد بقرية كفر الأشراف بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شكوى من أهالي قرية كفر الأشراف، التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، يتضررون فيها من وجود عمود كهرباء متهالك ومائل بالقرية، ما يشكل خطراً داهماً على حياة وأرواح المواطنين.

وجه محافظ الشرقية، نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بفحص الشكوى بالتنسيق مع إدارة الكهرباء لاتخاذ اللازم وحل الشكوى في أسرع وقت.

من جانبها، قامت لجنة مشكلة من رئاسة المركز، بالتنسيق مع مسؤول الكهرباء وقسم الإنارة برئاسة المركز، بالانتقال إلى محل الشكوى لفحصها على الطبيعة، وتبين أن عمود الكهرباء به ميول ومتهالك، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر.

وعلى الفور، تم استبدال العمود المتهالك بآخر جديد، وتثبيت قواعده بالأرض بالأسمنت، تحسباً لوقوع أي ميول له، حفاظاً على أرواح المواطنين، وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى، لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.