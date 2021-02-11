شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية»: الانتهاء من تدريب 88% من الأطقم الطبية من خلال المنصة التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، من إطلاق المنصة التعليمية على شبكة الإنترنت، وبث البرنامج التدريبي لجائحه كورونا للأطقم الطبية بالهيئة، والذى تم إعداده بواسطة نخبة من إستشاريي ومدربي الهيئة وإشراف اللجنه العلمية لمكافحة جائحة كورونا بالهيئة.

وأتاحت المنصة التعليمية للهيئة البرنامج التدريبي لجميع فئات الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية كبرنامج متكامل لمواجهة جائحة كورونا، وإشتمل على الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى وبرتوكولات العلاج طبقا لآخر تحديثاتها بما فيها حالات الأمراض المزمنة والعلاج بالأوكسجين والإجراءات التمريضية المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن من مؤشرات نجاح البرنامج التدريبي في تغيير الممارسة الطبية على أرض الواقع انخفاض إستهلاك الأوكسجين المستخدم داخل وحدات الهيئة بنسبة ٣٥% عن فترة ما قبل البرنامج مما يعد نجاحا غير مسبوق للفرق الطبية المشاركة.

وأضاف أن الهيئة إنتهت من تدريب ٨٨% من أعضاء الأطقم الطبية بها من مختلف الفئات من علميين وأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والفنيين في إطار الإهتمام برفع كفاءة الفرق الطبية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

وذكر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن عدد من حضروا الدورة واجتاز الاختبارات بنجاح بلغوا«١٢٨٧٤»، عضوا من الفريق الطبي وبنسبة نجاح 98%.