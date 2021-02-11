شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تقدم مصر في مجال نشر البحوث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي حول النشر العلمي.

وأوضح التقرير استمرار تقدم مصر في مجال نشر البحوث العلمية بين دول العالم، حيث تقدمت إلى المركز ٢٦ بدلا من المركز ٢٧ في يناير الماضى.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن إجمالى عدد البحوث العلمية المنشورة بلغ ٣٢٠٠٩ بحوث خلال عام ٢٠٢٠.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الاستشهادات بالبحوث التي تنشرها مصر، بلغ ما يعادل ٥.٥ استشهاد لكل بحث، بإجمالي عدد استشهادات ٥٣٤٢٤٨ استشهادا منذ ٢٠١٧ وحتى الآن، وهو الأمر الذي يعكس جودة الأبحاث المنشورة والتي تدفع مصر إلى التقدم في مجال البحث العلمي.