شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ صرف زيادات المعلمين اعتبارا من ديسمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات التعليمية صرف الزيادات المقررة فى مرتبات المعلمين سواء مكافة الامتحانات الإضافية أو حافز الأداء الشهرى الإضافى وبدل المعلم اعتبارا من 4 ديسمبر 2020، حيث أصدر المديريات التعليمية تنبيهات للإدارات بضرورة الصرف خصما من البند المختص بموازنة الإدارات التعليمية.

وأوضحت المديريات، أنه يتم صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين المستحقين اعتبارا من 4 ديسمبر وذلك خصما من البند المختص بموازنة الإدارة، وكذلك صرف حافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للمستحقين اعتبارا من 4 ديسمبر أيضا ، كما قررت المديريات صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى في القانون رقم 212 لسنة 2020 للعلمين المستحقين، وأكدت المديريات على أن يتم صرف فروق شهور ديسمبر 2020، يناير وفبراير 2021 مباشرة.

وكشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، حجم الزيادة المقررة للمعلمين شهريا والخاصة ببند مكافأة الامتحانات الإضافية، سوف تمنح كبير المعلمين 155 جنيها شهريا، والخبير 140، والمعلم الأول (أ) 120، والأول 85، والمساعد 65.

وأوضح نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، بالنسبة للإداريين فالموظف المدرج على الدرجة الممتازة يحصل على 155 شهريا، والدرجة العالية 140 والمدير العام 120 والأولى 85 والثانية 65 والثالثة 55 والرابعة فما دونها 50 جنيها شهريا، كما يتم صرف مبلغ 250 جنيها كحافز إدارة لكل مدير مدرسة و150 لوكيل المدرسة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.

شددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.

كما أكدت الوزارة على صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.