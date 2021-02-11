شكرا لقرائتكم خبر عن رفع القمامة والتراكمات من شوارع مدينة نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم إدارة شؤون البيئة في مركز ومدينة نخل بوسط سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية برفع القامة والتراكمات من الشوارع الفرعية والرئيسية والميادين العامة داخل المدينة.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنه يتم رفع طن من القمامة والتراكمات يومياً من مختلف أحياء وتجمعات المدينة بجانب متابعة شكاوي المواطنين في قطاع النظافة والعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوي.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يتم رفع 154 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا داخل القري والمدن على مستوي المحافظة، حيث يتم تنفيذ عدد 8 حملات للنظافة يوميًا في مجالس المدن لرفع 120 طنًا من القمامة في مدينة العريش العاصمة، 18 طنًا بالشيخ زويد، 15 طنًا بمدينة بئر العبد، وطنًا بكلا من الحسنة ونخل بواقع نصف طن لكلًا منهما.