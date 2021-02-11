شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الحسنة» يوجه بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وتطبيق إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس التنفيذى لمركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء، الاجتماع التنفيذى لشهر فبراير الحالى، برئاسة أسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، وبحضور المهندس أحمد سالمان نائب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى ومديرى الإدارات الخدمية بمركز ومدينة الحسنة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الحسنة بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، وضرورة الالتزام بالضوابط وتطبيق القانون وتحصيل مستحقات الدولة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وشدد على رؤساء وسكرتيري القري بضرورة التواجد الميداني والقرب من المواطنين والعمل على توفير الخدمات المتنوعة ه والتأكيد على بث روح التعاون بين الجميع الالتزام بقواعد العمل، وضرورة النهوض بالخدمات العامة الملموسه للمواطن على أرض الواقع والحد وتقليص الشكاوي من المواطنين.

وأشار رئيس المدينة بالالتزام بالضوابط الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الإحترازيه الوقائيه للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا