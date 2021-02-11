شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية: حصول 9 محطات على شهادة التنمية الفنية المستدامة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن حصول (محطات مياه الحسينية، وبني شبل، والزقازيق المرشحة، ومحطتى معالجة صرف صحي ابو متنا، والقرين) على شهادة الإدارة الفنيه للتنميه المستدامهTSM لاول مرة، بالإضافة إلى تجديد الشهادة للمرة الثانيه لأربعة محطات.

وأشار إلى الانتهاء من تأهيل خمسة محطات (محطة مياه حجير المرشحة، محطة مياه كفر الصعيدي، محطة مياه الرحمانية، محطة مياه العزيزيه و محطة معالجة صرف صحي الصوفية) للحصول على الشهادة خلال العام الحالي.

وأوضح، فارس أن شهادة TSM وسيلة مرجعية للارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها إلى المستويات العالمية و يتم الحصول عليهابعد استيفاء المعايير والشروط لذلك لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

جدير بالذكر أن إجمالى المحطات الحاصله علي شهاده التنميه المستدامة بالشرقية ٢٠ محطة؛ ١١ محطه لمياه الشرب و٩محطات معالجة صرف صحي.