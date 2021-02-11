شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خطوط الكهرباء المغذية لمدينة الحسنة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء عن إصلاح خطوط الكهرباء المغذية للمركز والمدينة، بعد تعرضها للتلف نتيجة سوء الاحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة مطلع الاسبوع الجاري.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم إجراء صيانة طارئة لخطوط التغذية التي انهارت إثر سوء الأحوال الجوية بخط «العوجة/ الجفجافة»، وكذالك تغيير وإصلاح بعض أعطال الكابلات المتوسطة داخل المدينة بعد تلفها.

أشار عفش إلى تمشيط جميع الخطوط التي انهارت نتيجة العوامل الجوية والكابلات المتهالكة، بجانب إصلاح بعض الأعطال التي قام المواطنين بالإبلاغ عنها على حسب الإمكانيات المتاحة .

أكد عفش على أن اصلاح الاعطال يجري بالتعاون مع هندسة كهرباء الحسنة.

وكانت الكهرباء انقطعت لمدة 12 ساعة عن مدينة الحسنة، بسبب سوء الاحوال الجوية التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء، منذ عدة أيام.