شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس ونهائي كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنقل قناة مكسبي المفتوحة مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي هي باعتبارها إحدي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس الليلة، كما تعتبر إحدي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتايجرز في نهائي كأس العالم للأندية 2021، وانتشر البحث على شبكة الانترنت عن تردد قناة مكسبي المفتوحة maksabi TV لمشاهدة مباراتي اليوم ضمن كأس العالم للأندية 2021.

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد القناة : 11411 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز: 27500 .

معدل التصحيح 4/3 .

بدأت قناة مكسبي الفضائية Mksaby TV البث فى 25 أكتوبر 2020 من دبي، وقناة مكسبي هي قناة مفتوحة شعارها «مكسبي فيها مكسبك».

وتقام مباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية للمنافسة على الميدالية البرونزية في الساعة الخامسة مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية، والتى توافق الساعة السادسة بتوقيت قطر وأيضًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبدأ مباراة الأهلي بايرن ميونخ وتايجرز في نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية، وتوافق الساعة التاسعة بتوقيت قطر ووالتاسعة أيضًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويأمل المصريون أن يعود لهم النادي الأهلي منتصرًا الليلة وهو يحمل الميدالية البرونزية رغم قرار الفيفا بمنع محمود كهرباء وحسين الشحات من اللعب بسبب خرق الإجراءات الاحترازية.